«Американское судостроение пришло в упадок»: адмирал ВМС США предложил заказывать военные корабли у Японии и Кореи

В конце Второй мировой войны в строю ВМС США было более 6000 действующих кораблей, в 1987 году – 590, в настоящее время – 297.
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