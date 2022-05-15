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Рууд – Джоковичу о 1000-й победе: «Рад, что сыграл небольшую роль в твоей истории»

Десятая ракетка мира Каспер Рууд поздравил Новака Джоковича с 1000-й победой. После полуфинала в Риме (6:4, 6:3 в пользу Джоковича) Рууд сказал ему у сетки: «Поздравляю с 1000 побед.

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