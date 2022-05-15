Рууд – Джоковичу о 1000-й победе: «Рад, что сыграл небольшую роль в твоей истории»

Десятая ракетка мира Каспер Рууд поздравил Новака Джоковича с 1000-й победой. После полуфинала в Риме (6:4, 6:3 в пользу Джоковича) Рууд сказал ему у сетки: «Поздравляю с 1000 побед.
Популярные статьи
- Елизавета Туктамышева: «Последнее шоу сезона подошло к концу! Да наступит долгожданный отдых!»
- Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Феттель скажет «Астон Мартин» «пока-пока» в конце 2022 года»
- В России не покажут ОИ-2026 и 2028, лже-Дзюба на «Матч ТВ», крах «Арсенала», каминг-аут в британском футболе, «Юве» проводил Кьеллини и Дибалу и другие новости
Свежие комментарии