НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

ПКР П-800 «Оникс» в Спецоперации. Опыт применения и пути развития

ПКР П-800 «Оникс» в Спецоперации. Опыт применения и пути развития

БРК "Берег" осуществляют запуск ракет "Оникс" по объектам киевского режима, март 2022 г. Фото Минобороны РФДля уничтожения военной инфраструктуры киевского режима российские вооруженные силы применяют различные высокоточные ракетные вооружения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх