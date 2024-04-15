ПКР П-800 «Оникс» в Спецоперации. Опыт применения и пути развития

БРК "Берег" осуществляют запуск ракет "Оникс" по объектам киевского режима, март 2022 г. Фото Минобороны РФДля уничтожения военной инфраструктуры киевского режима российские вооруженные силы применяют различные высокоточные ракетные вооружения.
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