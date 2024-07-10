Уимблдон. Рыбакина встретится со Свитолиной, Остапенко – с Крейчиковой

Сетка здесь. «Уимблдон» Лондон, Великобритания 1 – 14 июля 2024 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 50 000 000 фунтов Открытые корты, трава Четвертьфинал Алена Остапенко (Латвия) Барбора Крейчикова (Чехия) Дата проведения 10 июля, 15.
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