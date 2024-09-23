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Вечерний Новосибирск

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Появление вакцины от гриппа без куриных эмбрионов оценил вирусолог Нетесов

Появление вакцины от гриппа без куриных эмбрионов оценил вирусолог Нетесов

О новых разработках научного центра «Вектор» недавно сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ученым удалось создать генно-инженерную вакцину, которая позволяет уйти от использования куриных эмбрионов.

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