Пневматическое оружие, взрывчатые вещества и муляж опасного устройства изъяты у жителя Хакасии

В Республике Хакасия в дежурную часть полиции города Черногорска поступило сообщение от местной жительницы о том, что на улице Линейной в районе автовокзала находится мужчина, который в одной руке держит предмет, похожий на оружие, а в другой – схожий со взрывным устройством.