«Биокад» пожаловался в ФАС на бездействие заместителя главы Минздрава

«Биокад» пожаловался в ФАС на бездействие замглавы Минздрава Сергея Глаголева. Компании не удается включить свои препараты для лечения рассеянного склероза в перечни жизненно важных и высокозатратных нозологий, а Глаголев возглавляет комиссию, формирующую списки, но ее заседания не проводились почти год.
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