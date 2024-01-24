«Биокад» пожаловался в ФАС на бездействие заместителя главы Минздрава

«Биокад» пожаловался в ФАС на бездействие замглавы Минздрава Сергея Глаголева. Компании не удается включить свои препараты для лечения рассеянного склероза в перечни жизненно важных и высокозатратных нозологий, а Глаголев возглавляет комиссию, формирующую списки, но ее заседания не проводились почти год.