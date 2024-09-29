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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Френки де Йонг: «Неправда, что я получаю 37 млн евро в год в «Барсе». Моя зарплата очень, очень, очень далека от этой суммы. Я близок к возвращению»

«Это неправда, что я получаю 37 миллионов. Это очень высокая цифра, которая очень, очень, очень далека от той суммы, которую я зарабатываю.

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