Фигурист Галлямов пошутил над спортсменами из США после дела Валиевой

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, в своем Telegram-канале иронично высказался об американских фигуристах, которые после дисквалификации Камилы Валиевой получили золотые медали командного турнира Олимпийских игр - 2022.
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