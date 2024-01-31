Фигурист Галлямов пошутил над спортсменами из США после дела Валиевой

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, в своем Telegram-канале иронично высказался об американских фигуристах, которые после дисквалификации Камилы Валиевой получили золотые медали командного турнира Олимпийских игр - 2022.