Мигранта, убившего мать с пятилетней дочерью, этапировали в Россию

Боец ММА узнал о наследстве женщины и втерся к ней в доверие в надежде начать на ее деньги новую жизнь Боец ММА, убивший жительницу Новосибирска и ее пятилетнюю дочь, был этапирован в России спустя полгода после поимки, пишет "КП-Новосибирск".