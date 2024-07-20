Мигранта, убившего мать с пятилетней дочерью, этапировали в Россию

Боец ММА узнал о наследстве женщины и втерся к ней в доверие в надежде начать на ее деньги новую жизнь Боец ММА, убивший жительницу Новосибирска и ее пятилетнюю дочь, был этапирован в России спустя полгода после поимки, пишет "КП-Новосибирск".
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