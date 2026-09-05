Готовлю так, когда хочется сытного ужина без мяса: картофель, грибы и сало — вареники, которые заменяют мясные блюда

Давайте приготовим вареники с картофелем и грибной зажаркой, но особое внимание уделим тесту. Оно получается тонким, эластичным и мягким, при этом хорошо удерживает начинку и не рвётся во время варки.
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