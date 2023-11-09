Долгое эхо Анны Герман и Шаман с «кузькиной матерью»

Портал WordFinderX опубликовал исследование, которое дало удивительные результаты. Проанализировав данные о 627 тысячах переводов песен с их «родных» на иные языки, автоматизированный, а потому никак не ангажированный сервис включил в топ самых интернационально востребованных артистов Тейлор Свифт, BTS, Лану Дель Рей, Beatles, Rammstein и.