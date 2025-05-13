Будут летать беспилотники: омичей предупредили о проведении комплексных кадастровых работ. Некоторые жители получили соответствующее извещение в «Госуслугах».
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Будут летать беспилотники: омичей предупредили о проведении комплексных кадастровых работ. Некоторые жители получили соответствующее извещение в «Госуслугах».