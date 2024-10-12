Мирный житель погиб в Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ

Губернатор Гладков: житель Устинки погиб в результате атаки беспилотника ВСУ Мирный житель села Устинка в Белгородской области погиб в результате утренней атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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