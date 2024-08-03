Политика как он...
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Политика как она есть

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Минобороны РФ показало на видео перехват ракеты ATACMS российским ЗРК «Бук-М3»

Минобороны РФ показало на видео перехват ракеты ATACMS российским ЗРК «Бук-М3»

Министерство обороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале видеозапись, на которой запечатлена работа зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3», уничтожающего выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) американскую ракету ATACMS.

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