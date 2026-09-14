В Нижнекамске украинский БПЛА убил двух девушек в автомобиле

В результате атаки БПЛА на Нижнекамск утром воскресенья погибли две девушки, подробности трагедии на деловом понедельнике сообщил мэр Радмир Беляев.
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