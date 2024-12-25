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У Трампа появились неудобные вопросы к Киеву после убийства Кириллова: Началась операция прикрытия

У Трампа появились неудобные вопросы к Киеву после убийства Кириллова: Началась операция прикрытия

У Дональда Трампа появились неудобные вопросы к Киеву после убийства Игоря Кириллова. Началась операция прикрытия, чтобы обелить СБУ и оправдать террористические методы Киева, заметил Андрей Пинчук.

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