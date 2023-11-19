Усатый объявил о победе Александра Петкова на нескольких избирательных участках в Бельцах

После подсчета голосов на 35 избирательных участках в Бельцах лидирует кандидат от партии "Наша партия" Александр Петков, набравший более 7000 голосов, в то время как за его оппонента Максима Морошана из ПСРМ проголосовало более 5300 человек.
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