Украинский кризис мог быть урегулирован еще год назад, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинский кризис мог бы быть урегулирован еще год назад.
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