В Дании раздражены награждением в России командира корвета «Сообразительный»

Министр обороны России Андрей Белоусов наградил медалью «За боевые отличия» командира корвета «Сообразительный» Балтийского флота после инцидента с датским военным вертолётом в Балтийском море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Вьетнам — Алжир —...
- ВС РФ освободили ...
- История Зеленског...
насрать на их озабоченности.