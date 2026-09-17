Блогера Раду Русских арестовали за демонстрацию символики сатанистов*

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил административный арест бьюти-блогеру Раде Русских за демонстрацию в соцсетях символики движения сатанистов*.
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