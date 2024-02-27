📄 В Арбитражный суд Крыма в ближайшее время будет подан иск о взыскании ущерба с Украины из-за энергоблокады полуострова Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
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📄 В Арбитражный суд Крыма в ближайшее время будет подан иск о взыскании ущерба с Украины из-за энергоблокады полуострова Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.