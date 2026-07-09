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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларкин добавил «Даллас» в список команд для обмена. «Детройт» запросил Джонстона, «Старс» предложили Робертсона (MLive)

Нападающий « Детройта » Дилан Ларкин расширил список команд для обмена. Об этом сообщает журналист MLive Ансар Хан.

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