В Удмуртии из-за заболеваемости ОРВИ на карантин частично закрыли 74 класса в 42 школах

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 20 по 27 ноября заболеваемость ОРВИ выросла на 7%. Об этом сообщает управление роспотребнадзора по УдмуртииЧисло заболевших за 47-ю неделю составило 11 424 человек, 6 356 из которых — дети до 14 лет.