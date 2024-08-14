Госдеп одобрил продажу оружия Израилю на $20 млрд, в сделку войдут F-15

Американский Госдеп одобрил продажу оружия Израилю на сумму более $20 млрд долларов. В сделку включены поставки истребителей F-15 и почти 33 тысячи танковых снарядов, сообщает The Times of Israel со ссылкой на соответствующее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.
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