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Одессу берем? Украина пугает Молдавию прорывом русских в Приднестровье

Одессу берем? Украина пугает Молдавию прорывом русских в Приднестровье

  Последнее контрнаступление ВСУ на юге пока принесло мало положительных результатов более чем за пять месяцев, что является самым большим доказательством того, что все изменилось после первых успехов Украины в боях за Харьков и Херсон.

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