Украина будет закупать китайские компоненты для дронов за счёт кредита ЕС Киев сумел договориться с Брюсселем о перераспределении части кредитных средств из дв.
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Украина будет закупать китайские компоненты для дронов за счёт кредита ЕС Киев сумел договориться с Брюсселем о перераспределении части кредитных средств из дв.
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