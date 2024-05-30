30 мая отмечается праздник охлаждающего супа, незаменимого в жаркие дни! С Днем окрошки! 🥳 Как вы спасаетесь от жары? Делитесь лайфхаками! 🥵.
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30 мая отмечается праздник охлаждающего супа, незаменимого в жаркие дни! С Днем окрошки! 🥳 Как вы спасаетесь от жары? Делитесь лайфхаками! 🥵.