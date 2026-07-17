В Черном море танкер Nordic Zenith загорелся после двойной атаки

Нефтяной танкер Nordic Zenith был дважды атакован ночью в Черном море около терминала Каспийского трубопроводного консорциума, пожар потушен экипажем, сообщил представитель КТК, 17 июля, сообщает РИА Новости.
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