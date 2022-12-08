Аргументы недели

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  • Сергей Андреев
    Зато они знают кто такие европейцы и сколько войн они принесли к ним!!!Боррель: поддержи...
  • федор
    Они нашего президента знают. А ты ублюдок своё высокомерие , если бы оно было засунь подальше в отверстие . Твой номе...Боррель: поддержи...
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FT: Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций и предложения удвоить фонд ЕС для поставок оружия Украине

FT: Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций и предложения удвоить фонд ЕС для поставок оружия Украине

Будапешт выступил против нового пакета ограничительных мер в отношении Москвы и предложения удвоить фонд Европейского союза для поставок вооружений киевской стороне.

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