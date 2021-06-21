Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день при аномальной жаре

Роспотребнадзор рекомендует сокращать продолжительность рабочего дня во время аномальный жары. По словам экспертов, установившаяся жаркая погода приводит к ухудшению условий труда сотрудников на открытой местности, в производственных и общественных помещениях без кондиционирования.