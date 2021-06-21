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Новости Тамбова

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Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день при аномальной жаре

Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день при аномальной жаре

Роспотребнадзор рекомендует сокращать продолжительность рабочего дня во время аномальный жары. По словам экспертов, установившаяся жаркая погода приводит к ухудшению условий труда сотрудников на открытой местности, в производственных и общественных помещениях без кондиционирования.

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