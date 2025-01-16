Пилоты «Аэрофлота» жалуются на сбои российского аэронавигационного софта

Программное обеспечение установлено на электронных полетных планшетах, которыми пользуются члены экипажа в кабине в ходе выполнения рейсовПосле санкций иностранные производители аэронавигационного программного обеспечения ушли с российского рынка.
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