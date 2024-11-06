В Госдуме призвали ставить в подъезды стальные двери, если нет денег на бронестекла

Стальную дверь злоумышленнику преодолеть будет сложнее Во всех подъездах России стоит поставить стальные двери, потому что они более надежные и простые в обслуживании, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
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