Съешь таблетку и ничего не бойся: Русские ученые создали новый антидепрессант

Если испытания подтвердят ожидаемый эффект, "Маритупирдин" станет прорывом в мировой психиатрии.Российские ученые создали инновационный препарат для лечения депрессии и тревожных расстройств, "Маритупирдин" обладает мультитаргетной активностью.
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