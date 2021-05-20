Русский авось против пандемии

Игорь СипкинПолитикаРусский авось против пандемииИрина Алкснис В Санкт-Петербурге вновь разворачивают дополнительные больничные койки для пациентов с COVID-19.Вернуться к статье174НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей ВладимировПобочные эффекты ИХ вакцин станут известны лет через 5-10, а вот наша безвредна по умолчанию, ага.. Народ не хочет колоть бесплатно.. А Вы многое получали от государства бесплатно за последние 30 лет?Мария ВалаховаА Вас, конкретно за прививку, заставляют платить? Статья про вакцинацию. При чем здесь все остальное, что Вы получили или нет от государства бесплатно?Мария ВалаховаИ да, если бы с нашей вакциной было бы что-то не так, то уже орали бы из каждого утюгаВячеслав КирющенкоА государство от вас много получило?ЕИЕвгений ИвановБудешь ждать 5-10 лет?ЕИЕвгений ИвановХаляву любишь? Бесплатно только сыр в мышеловке. Иди работай.Владимр СемкинА что власть олигархов хотела, ведь они так же воспользовались инерцинй общества когда разрушали госудаоство и промвшленность выгоняли на улицу миллионы граждан, забирали крохи льгот и с телеэкрана разлагали общество, вот и пожинайте плоды своей деятельности. А в отношении прививок, а кто считал сколько на самлм деле переболело граждан дома и разве из них кто нибудь бесплатно прошол реабилитацию я в том числе.анатолий орышакОпять та же песня: ужас-ужас-ужас! Волна накрывает Россию! Ведь объясняли же медики - у ВСЕХ ОРВИ (грипп, корона и прочее) каждый год три максимума: сентябрь-октябрь, декабрь-январь, апрель-май, и минимум: июль. И всё... И пандемия такая - 10 тясяч заболевших на 140 миллионов. Кто спорит - болезнь тяжёлая. Но паника уже близка к шизофрении.Игорь ТихоновА вы, противники вакцинации, поинтересуйтесь у переболевших в тяжелой форме, каково это? У меня в Одессе умерло 3 родственника, у жены в Крыму умерла сестра.. Все болели в тяжелейшей форме! Только полный идиот может отказываться от прививки! Я, конечно, не желаю вам, не привитым, перенести болезнь в тяжелой форме, но, по крайней мере, прислушивайтесь к мнению людей, которые являются специалистами !!!!!Компанцев Сергейвот дурят я прочёл что нет такого вируса если был бы то у мёртвых он должен быть но не шашли , а люди могут умирать от любых причин повышение давления или не выдерживает организм большую частоту Шумана до 16 года была от 7 -9 единиц --- а сейчас от 100 и выше и не один врач не нашёл этот вирус это биологическое оружие которое работает на вышках 5 дж не всегда что то распыляют и изменяют частоту на них и в индии бил гейц сделал бесплодными многих он там тоже какой то препарат применял тоже от чего то !!!!!!!Игорь ТихоновУлыбнуло!!! Хороший комментарий! :) :) :)!!!Сергей КудиновГосударство хорошее, заботливое, но не повезло ему с народо-населением...Компанцев Сергейа вы знате где вы реально зарегистрированы в сша , все у кого был паспорт ссср или ваших родителей все там зарегистрированы ...XXx xОга!Угу! очень удивительно что статистика по ковиду опять пошла вверх.Особенно удивительно когда едешь в транспорте(например в электричке горьковского направления) в час пик-все едут на работу и ВСЕ(ВСЕ!) без масок.В маске и перчатках наверно была одна я.. Нашим людям хоть кол на голове чеши-бесполезно. Все познаем на своих ошибках..а что делать..Виктор МеркуловОсобенно насмешил автор, приведя в качестве положительного примера борьбы с коронавирусом путем вакцинирования республику Сан-Марино. В этой стране население всего 30 тысяч и почти четверть из них уже переболели - вот и выработался пресловутый "коллективный иммунитет". А насчет эффективности вакцинирования - такие официальные данные: перед майскими праздниками было опубликовано большое интервью министра здравоохранения Самарской области, в котором он рассказал о ходе вакцинирования в области. И привел такие данные: вакцинирование у них началось еще осенью. И за прошедшее время были выявлены заболевшие , уже среди прошедших вакцинирование. Таких оказалось 12 человек из каждой тысячи вакцинированных, то есть из вакцинирорванных все-таки заболело 1,2%. А в Самарской области с начала пандемии (а это уже практически - год) заболело 1,9% от всего населения области. Иными словами - из числа невакцинированных заболело 1,9% , а из числа вакцинированных - 1,2%. Разница, как говорится, на уровне статистической погрешности. Вот тут и возникает вопрос - в чем же эффективность вакцинирования?Lora НекрасоваЭффективность в том, что если заболеет вакцинированный, он не умрёт и переболеет в лёгкой форме. Но кто хочет наплевать на своё здоровье, испытать судьбу не вакцинируясь, заразиться, переболеть и попытаться не умереть, флаг ему в руки. Но только он потянет за собой ещё несколько заразившихся от него, и не факт, что никто из них не умрёт. Такое отношение к окружающим безнравственно.Виктор МеркуловСтранная логика. Ведь вакцинированный и все-таки заболевший (не важно тяжело или легко он перенесет) станет и сам носителем вируса и так же, как и невакцинированный будет представлять угрозу для окружающих и "потянет за собой еще несколько заразившихся от него, и не факт, что никто из них не умрет. Такое отношение к окружающим безнравственно" (это ваши слова). Логично? По-моему - да. Вот как-то так.Комментировать
Свежие комментарии