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Русский авось против пандемии

Русский авось против пандемии

Ирина Алкснис В Санкт-Петербурге вновь разворачивают дополнительные больничные койки для пациентов с COVID-19.

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Алексей Владимиров
Побочные эффекты ИХ вакцин станут известны лет через 5-10, а вот наша безвредна по умолчанию, ага.. Народ не хочет колоть бесплатно.. А Вы многое получали от государства бесплатно за последние 30 лет?
Мария Валахова
А Вас, конкретно за прививку, заставляют платить? Статья про вакцинацию. При чем здесь все остальное, что Вы получили или нет от государства бесплатно?
Мария Валахова
И да, если бы с нашей вакциной было бы что-то не так, то уже орали бы из каждого утюга
Вячеслав Кирющенко
А государство от вас много получило?
Евгений Иванов
Будешь ждать 5-10 лет?
Евгений Иванов
Халяву любишь? Бесплатно только сыр в мышеловке. Иди работай.
Владимр Семкин
А что власть олигархов хотела, ведь они так же воспользовались инерцинй общества когда разрушали госудаоство и промвшленность выгоняли на улицу миллионы граждан, забирали крохи льгот и с телеэкрана разлагали общество, вот и пожинайте плоды своей деятельности. А в отношении прививок, а кто считал сколько на самлм деле переболело граждан дома и разве из них кто нибудь бесплатно прошол реабилитацию я в том числе.
анатолий орышак
Опять та же песня: ужас-ужас-ужас! Волна накрывает Россию! Ведь объясняли же медики - у ВСЕХ ОРВИ (грипп, корона и прочее) каждый год три максимума: сентябрь-октябрь, декабрь-январь, апрель-май, и минимум: июль. И всё... И пандемия такая - 10 тясяч заболевших на 140 миллионов. Кто спорит - болезнь тяжёлая. Но паника уже близка к шизофрении.
Игорь Тихонов
А вы, противники вакцинации, поинтересуйтесь у переболевших в тяжелой форме, каково это? У меня в Одессе умерло 3 родственника, у жены в Крыму умерла сестра.. Все болели в тяжелейшей форме! Только полный идиот может отказываться от прививки! Я, конечно, не желаю вам, не привитым, перенести болезнь в тяжелой форме, но, по крайней мере, прислушивайтесь к мнению людей, которые являются специалистами !!!!!
Компанцев Сергей
вот дурят я прочёл что нет такого вируса если был бы то у мёртвых он должен быть но не шашли , а люди могут умирать от любых причин повышение давления или не выдерживает организм большую частоту Шумана до 16 года была от 7 -9 единиц --- а сейчас от 100 и выше и не один врач не нашёл этот вирус это биологическое оружие которое работает на вышках 5 дж не всегда что то распыляют и изменяют частоту на них и в индии бил гейц сделал бесплодными многих он там тоже какой то препарат применял тоже от чего то !!!!!!!
Игорь Тихонов
Улыбнуло!!! Хороший комментарий! :) :) :)!!!
Сергей Кудинов
Государство хорошее, заботливое, но не повезло ему с народо-населением...
Компанцев Сергей
а вы знате где вы реально зарегистрированы в сша , все у кого был паспорт ссср или ваших родителей все там зарегистрированы ...
x x
Ога!Угу! очень удивительно что статистика по ковиду опять пошла вверх.Особенно удивительно когда едешь в транспорте(например в электричке горьковского направления) в час пик-все едут на работу и ВСЕ(ВСЕ!) без масок.В маске и перчатках наверно была одна я.. Нашим людям хоть кол на голове чеши-бесполезно. Все познаем на своих ошибках..а что делать..
Виктор Меркулов
Особенно насмешил автор, приведя в качестве положительного примера борьбы с коронавирусом путем вакцинирования республику Сан-Марино. В этой стране население всего 30 тысяч и почти четверть из них уже переболели - вот и выработался пресловутый "коллективный иммунитет". А насчет эффективности вакцинирования - такие официальные данные: перед майскими праздниками было опубликовано большое интервью министра здравоохранения Самарской области, в котором он рассказал о ходе вакцинирования в области. И привел такие данные: вакцинирование у них началось еще осенью. И за прошедшее время были выявлены заболевшие , уже среди прошедших вакцинирование. Таких оказалось 12 человек из каждой тысячи вакцинированных, то есть из вакцинирорванных все-таки заболело 1,2%. А в Самарской области с начала пандемии (а это уже практически - год) заболело 1,9% от всего населения области. Иными словами - из числа невакцинированных заболело 1,9% , а из числа вакцинированных - 1,2%. Разница, как говорится, на уровне статистической погрешности. Вот тут и возникает вопрос - в чем же эффективность вакцинирования?
Lora Некрасова
Эффективность в том, что если заболеет вакцинированный, он не умрёт и переболеет в лёгкой форме. Но кто хочет наплевать на своё здоровье, испытать судьбу не вакцинируясь, заразиться, переболеть и попытаться не умереть, флаг ему в руки. Но только он потянет за собой ещё несколько заразившихся от него, и не факт, что никто из них не умрёт. Такое отношение к окружающим безнравственно.
Виктор Меркулов
Странная логика. Ведь вакцинированный и все-таки заболевший (не важно тяжело или легко он перенесет) станет и сам носителем вируса и так же, как и невакцинированный будет представлять угрозу для окружающих и "потянет за собой еще несколько заразившихся от него, и не факт, что никто из них не умрет. Такое отношение к окружающим безнравственно" (это ваши слова). Логично? По-моему - да. Вот как-то так.

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