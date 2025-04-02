Что изменилось для автомобилистов в России в апреле?

С 1 апреля в России вступили новые правила для водителей. Нововведения коснулись сразу нескольких отраслей, включая ОСАГО, возможность получения кредитов и изменения правил для иностранных граждан, сообщает PRIMPRESS.
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