В Европе формируется очередной антирусский союз

ФРГ, Франция, Польша. Европейцы повышают ставки в борьбе с Россией. США, понимая, что победить Москву в открытом противостоянии невозможно, возвращают из забвения германский вермахт, как локомотив для уничтожения России.
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