В России создадут климатический центр для прогнозов погодных ЧС

До конца 2023 года на базе Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) планируется создать климатический центр, позволяющий прогнозировать последствия глобального потепления и ЧС, связанные с погодой.
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