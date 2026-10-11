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SETI впервые начала систематический поиск инопланетных сигналов в направлении, откуда Земля видна на фоне Солнца. Астрономы уже обнаружили 25 спектрограмм

SETI впервые начала систематический поиск инопланетных сигналов в направлении, откуда Земля видна на фоне Солнца. Астрономы уже обнаружили 25 спектрограмм

Кампания на радиотелескопе Аллена охватит всю плоскость земной орбиты, займёт более 4 лет и потребует обработки свыше 11 петабайт данных SETI, программа поиска внеземного разума, проводит крупнейший в истории радиотелескопа Аллена (ATA) обзор потенциальных технологических маркеров — признаков деятельности внеземных технологий.

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