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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Европа придерживается ценностей Талмуда»

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Европа придерживается ценностей Талмуда»

Чётко и ясно."Тут комментировать — только портить", - заметил координатор Русской Общины, ведущий телеканала "СПАС" (+ политобозреватель, военный корреспондент) и ГРК "Радио России", преподаватель МГИМО Андрей Афанасьев.

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