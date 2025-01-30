Какие праздники отмечают 31 января: что нельзя делать в этот день

Пятница 31 января 2025 года обещает быть насыщенным днем, полным разнообразных праздников и событий. Международный день ювелира, неофициальный День рождения русской водки, православные памятные даты, народный Афанасьев день — каждый сможет найти серди этих торжеств что-то интересное для себя.