Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 142 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Степура
    Вот уж Россия засела у них в мозгах! У хохлов есть поговорка - кто усрался? конечно невестка, кто же ещё! Так и здесь...Президент Польши ...
  • Александр Бурачевский
    Пока Грузия не откажется ни от Абхазии, ни от Южной Осетии, она критериям НАТО не соответствует.Депутат Берая: Гр...
  • tsan tsan
    Что-то полтора года они думали иначе. Что случилось ? Тот самый хрестоматийный жаренный петух начал долбать во все ме...Министр обороны И...

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС объявил его стране войну

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС объявил его стране войну

Палестинское радикальное исламистское движение ХАМАС объявило Израилю войну. С таким заявлением выступил министр обороны еврейского государства Йоав Галант, его слова распространила пресс-служба министерства обороны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх