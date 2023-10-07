Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС объявил его стране войну

Палестинское радикальное исламистское движение ХАМАС объявило Израилю войну. С таким заявлением выступил министр обороны еврейского государства Йоав Галант, его слова распространила пресс-служба министерства обороны.
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