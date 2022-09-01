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ООН прокомментировала невыдачу визы США главе МВД России

ООН прокомментировала невыдачу визы США главе МВД России

  Представитель Дюжаррик: ООН постоянно поднимает вопрос о невыдаче виз российским делегатам Представитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Стефан  Представитель Дюжаррик: ООН постоянно поднимает вопрос о невыдаче виз российским делегатам Представитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Стефан Дюжаррик, комментируя невыдачу виз главе МВД России Владимиру Колокольцеву для участия во встрече глав полицейских служб, заявил, что всемирная организация постоянно поднимает с США вопрос о невыдаче виз российским делегатам, прибывающим в штаб-квартиру ООН.

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