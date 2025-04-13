Эксперт объяснил феномен «сдачи» людей в ТЦК

В любом обществе найдутся люди, у которых занижены моральные критерии, заявил MK.ru заместитель директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, объясняя феномен «сдачи» людей в ТЦК (аналог военкомата) на Украине за вознаграждение.
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