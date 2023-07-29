Бывший агент разведки MI6 в интервью Judging Freedom назвал действия США на Украине «провалом». По его мнению, нехватка боеприпасов связана с тем, что Запад вновь не подумал о последствиях и бросился в бой, вооружившись лишь своим энтузиазмом.
Бывший агент разведки MI6 в интервью Judging Freedom назвал действия США на Украине «провалом». По его мнению, нехватка боеприпасов связана с тем, что Запад вновь не подумал о последствиях и бросился в бой, вооружившись лишь своим энтузиазмом.
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