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Экс-агент MI6: американская военная мощь — всего лишь миф, разоблачённый во время конфликта на Украине

Экс-агент MI6: американская военная мощь — всего лишь миф, разоблачённый во время конфликта на Украине

Бывший агент разведки MI6 в интервью Judging Freedom назвал действия США на Украине «провалом». По его мнению, нехватка боеприпасов связана с тем, что Запад вновь не подумал о последствиях и бросился в бой, вооружившись лишь своим энтузиазмом.

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