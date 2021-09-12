За сутки в России подтверждено 18 854 случая COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое 1 Санкт-Петербург 1597 2 Москва 1592 3 Московская область 718 4 Свердловская область 506 5 Ростовская область 472 6 Самарская область 470 7 Воронежская область 468 8 Пермский край 445 9 Нижегородская область 424 10 Омская область 372 11 Иркутская область 372 12 Челябинская область 366 13 Ставропольский край 355 14 Красноярский край 353 15 Волгоградская область 347 16 Оренбургская область 336 17 Республика Башкортостан 306 18 Хабаровский край 299 19 Ульяновская область 280 20 Астраханская область 277 21 Архангельская область 257 22 Саратовская область 245 23 Алтайский край 236 24 Краснодарский край 235 25 Республика Крым 230 26 Пензенская область 228 27 Тюменская область 227 28 Удмуртская Республика 224 29 Вологодская область 223 30 Приморский край 222 31 Республика Коми 218 32 Тверская область 200 33 Липецкая область 195 34 Калининградская область 190 35 Ярославская область 186 36 Ленинградская область 183 37 Курская область 172 38 Новосибирская область 171 39 Кемеровская область 167 40 Забайкальский край 165 41 Владимирская область 161 42 Республика Саха (Якутия) 158 43 Брянская область 153 44 Белгородская область 149 45 Ханты-Мансийский автономный округ 145 46 Республика Дагестан 144 47 Республика Карелия 143 48 Мурманская область 140 49 Смоленская область 134 50 Новгородская область 121 51 Амурская область 118 52 Курганская область 115 53 Ивановская область 115 54 Кировская область 115 55 Республика Хакасия 105 56 Тульская область 102 57 Рязанская область 101 58 Калужская область 100 59 Ямало-Ненецкий автономный округ 96 60 Псковская область 96 61 Томская область 95 62 Севастополь 89 63 Тамбовская область 89 64 Сахалинская область 87 65 Республика Калмыкия 83 66 Орловская область 83 67 Костромская область 79 68 Республика Бурятия 78 69 Республика Чувашия 74 70 Кабардино-Балкарская Республика 71 71 Республика Мордовия 69 72 Республика Северная Осетия-Алания 68 73 Республика Тыва 59 74 Республика Ингушетия 58 75 Республика Марий Эл 57 76 Чеченская Республика 55 77 Республика Татарстан 54 78 Республика Адыгея 53 79 Карачаево-Черкесская Республика 47 80 Камчатский край 46 81 Еврейская автономная область 35 82 Республика Алтай 29 83 Магаданская область 26 84 Чукотский автономный округ 16 85 Ненецкий автономный округ 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 140 070 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.