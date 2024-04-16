Гросси: МАГАТЭ назовет виновных в обстрелах ЗАЭС при наличии доказательств

Международное агентство по атомной энергии не станет скрывать виновных в обстрелах Запорожской АЭС. Однако миссия пока не получила неопровержимых доказательств чьей-либо причастности, заявил журналистам гендиректор организации Рафаэль Гросси.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии