Взрыв на Амурском ГХК и похищение ребенка в Кузбассе: новости 25 августа

"112" Взрыв прогремел на Амурском газохимическом комплексе, полиция нашла похищенного пятилетнего мальчика в Кузбассе, представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на заявления президента Финляндии Александра Стубба, а глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с представителем Ватикана.
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