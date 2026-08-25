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Взрыв на Амурском ГХК и похищение ребенка в Кузбассе: новости 25 августа

Взрыв на Амурском ГХК и похищение ребенка в Кузбассе: новости 25 августа

"112" Взрыв прогремел на Амурском газохимическом комплексе, полиция нашла похищенного пятилетнего мальчика в Кузбассе,  представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на заявления президента Финляндии Александра Стубба, а глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с представителем Ватикана.

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