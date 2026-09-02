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Чемпион Суперлиги-2026 Нэйт Поллард перешел в «Динамо-Владивосток»

26-летний форвард Нэйт Поллард продолжит карьеру в « Динамо-Владивосток » и дебютирует в Лиге ВТБ. Поллард завершил выступление в NCAA в сезоне-2022/23 и сразу переехал в Европу, запустив профессиональную карьеру в Финландии.

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