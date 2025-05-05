Жителей Западного Дегунина ждут на фестивалях «Московская весна Победы»

Фестивали «Московская весна Победы» проходят в столице c 1 по 11 мая. В каждом округе города на 28 специально оборудованных площадках можно будет принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы.
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